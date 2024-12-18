Muhtarlar, MUSKİ Genel Müdürü Şengül'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Muhtarlar, MUSKİ Genel Müdürü Şengül'ü Ziyaret Etti

Muhtarlar, MUSKİ Genel Müdürü Şengül\'ü Ziyaret Etti

Milas ve Menteşe'deki muhtarlar, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ile bir araya gelerek, mahallelerinde ihtiyaç duydukları içme suyu yatırımları hakkında taleplerini ilettiler ve yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

18.12.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Milas ve Menteşe'de görev yapan mahalle muhtarları MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül'ü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar için teşekkür ederken mahallelerine yapılmasını istedikleri yatırımlar için talepte bulundular.

Milas ve Menteşe'de görev yapan mahalle muhtarları Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül'ü makamında ziyaret etti.

Milas Bozbük Mahalle Muhtarı Nasibe Boğa, Gürçamlar Mahalle Muhtarı Nail Mutlu, Kazıklı Mahalle Muhtarı Faik Genişoğlu ve Kızılağaç Mahalle Muhtarı Muhsin Yiğit'ten oluşan bir heyet Genel Müdür Şengül'ü ziyaret etti.

Talepler Anında Karşılanıyor

Muhtarlar mahallelerinde içme suyu konusunda yapılmasını istedikleri yatırımlar hakkında Şengül'den talepte bulunurken göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar için teşekkür ettiler. Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda MUSKİ ekipleri hemen bu mahallelere yönlendirildi ve içme suyu konusunda alınan talepleri incelemek için çalışma başlattı. Ekipler muhtarların istekleri doğrultusunda Milas'ın 4 mahallesinde yapılacak yatırımlar için gerekli proje çalışmalarını başlattı.

Bunun yanı sıra Menteşe Derinkuyu Mahalle muhtarı Arif Karaca da Genel Müdür Yılmaz Şengül ve Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali'yi ziyaret etti. Muhtar Karaca Derinkuyu Mahallesinde yaşanan su sıkıntıları ile ilgili talepte bulunurken bu sorunların çözümü içinde MUSKİ ekipleri inceleme için bölgeye gitti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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