Münih'te Öğrenci Destek Eylemi - Son Dakika
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Münih'te Öğrenci Destek Eylemi

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Münih'te yüzlerce öğrenci, Türkiye'deki tutuklu öğrencilere destek için eylem yaptı.

31.03.2025 11:24
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Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Almanya'nın Münih kentinde yüzlerce üniversite öğrencisi, Türkiye'de tutuklanan öğrencilere destek vermek amacıyla eylem yaptı.

Münih Öğrenci Birliği öncülüğünde Odeonsplatz'da gerçekleştirilen eylemde, Türkiye'deki öğrenci direnişiyle dayanışma mesajı verildi.

Türkiye'de son dönemde yaşanan hak ihlalleri, hukuksuz gözaltılar ve polis şiddetine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen eyleme Almanya'nın değişik kentlerinden gelen katılımcılar da destek verdi.

Öğrenciler tarafından Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak okunan basın açıklamasında, Türkiye'de 12 gündür süren protestolara ve seçme-seçilme hakkına sahip çıkan yüz binlerce insana dikkat çekildi.

Açıklamada, "Türkiye'de uzun süredir demokrasiye ve seçme-seçilme hakkına yönelik sistematik müdahaleler yaşanıyor" ifadelerine yer verildi.

"AKP iktidarı her geçen gün daha saldırganlaşıyor"

Açıklamada, AKP iktidarının ülkeyi yönetme meşruiyetini yitirdiği kaydedilerek, "12 gündür sabah operasyonlarıyla gözaltına alınan, plastik mermilerle vurulan, copla dövülen ve polis ablukasına alınan arkadaşlarımız adına sesleniyoruz: Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Anayasal haklarımızı kullanmak suç değildir" denildi.

Münih'teki gençlerin bu sürecin takipçisi olacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İktidarın bize boyun eğdirmesine izin vermeyeceğiz. Görüyoruz, korkuyorlar. Orantısız güç kullanıyorlar. Bu çaresizliklerinin göstergesidir. Ancak bilsinler ki, karşılarında cesur, kararlı ve umutlu gençler var. Bugün bazı arkadaşlarımız gözaltında olabilir ama biz mücadelemizi onların da adına sürdüreceğiz. Kararlılığımızı, cesaretimizi ve irademizi asla hapsedemezler"

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Almanya, Türkiye, Eğitim, Hukuk, Yerel, Münih, Son Dakika

Son Dakika Yerel Münih'te Öğrenci Destek Eylemi - Son Dakika

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