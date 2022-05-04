Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı - Son Dakika
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Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı

04.05.2022 13:17

Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine durdurulan araçta kaçak avlanılmış 450 kilogram inci kefali yakalandı.

Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine durdurulan araçta kaçak avlanılmış 450 kilogram inci kefali yakalandı.

15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ihbar üzerine durdurulan otomobilde, 450 kilogram kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi. Yakalanan şahsa idari para cezası uygulanırken, ele geçen balıklar imha edilmek üzere Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı
Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı
Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı
Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı
Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı
Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı
Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı
Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muradiye'de 450 kilo balık yakalandı - Son Dakika


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