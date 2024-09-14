Murat Çolak: Hayata Tutunma Mücadelesi ve Destekler - Son Dakika
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Murat Çolak: Hayata Tutunma Mücadelesi ve Destekler

Murat Çolak: Hayata Tutunma Mücadelesi ve Destekler

Kuşadası'nda yaşayan Murat Çolak, 20 yıldır mücadele ettiği şeker hastalığı yüzünden sağ ayağını kaybetti. Yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışırken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in desteği ona umut veriyor ve hayallerinden vazgeçmemesi için motive ediyor.

14.09.2024 14:25  Güncelleme: 14:31
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kentin sevilen simalarından olan Murat Çolak, yaşadığı sağlık sorunları ve hayatın acımasız darbeleriyle sınanıyor. 20 yıldır mücadelesini verdiği şeker hastalığı nedeniyle 5 ay önce sağ ayağını kaybeden Çolak, "Hayata tutundum, ama hayat beni bıraktı" diyor.

Bir dönem Yetenek Sizsiniz yarışmasında Orhan Gencebay'ı taklit ederek adından söz ettiren Çolak, yaşadığı olumsuzluklara rağmen hayata gülümsemeye çalışıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kendisine gösterdiği ilgi ve destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Çolak, "Bir babanın evladına yapmadığını bana yaptı" diyerek duygularını dile getirdi.

Başkan Ömer Günel'den büyük destek

Aslında Başkan Ömer Günel'in desteği sadece bunlarla sınırlı değil. Çolak'ın ameliyatının hemen ardından kendisine elektrikli tekerlekli sandalye temin eden Başkan Ömer Günel, şimdi de protez ayak masraflarının tamamını üstlendi. Hatta neredeyse her gün Çolak'ı arayarak, "Gencebay, hayattan kopmak yok! Hayata sımsıkı bağlanacaksın!" diyerek onu motive ediyor. Çolak, "Başkanım benim ikinci babam gibi" diyerek Başkan Günel'e olan minnettarlığını belirtti.

"Eşim beni tek bıraktı"

6 kardeş olmasına rağmen Kuşadası'nda tek başına yaşamak zorunda kalan Çolak, eşinin sağlık sorunları nedeniyle kendisini terk etmesine büyük üzüntü duyuyor. "Eşim beni tek bıraktı, 10 gün önce boşandık. Sebebi tamamen benim engelli kalmam. Bütün işimi kendim görüyordum, artık beceremiyorum" diyen Çolak, yaşadığı yalnızlığı ifade etti.

"Oğlum uzakta, kardeşlerim kendi işleriyle meşgul"

26 yaşındaki oğlu İstanbul'da yaşayan Çolak, "Oğlum taksicilik yapıyor, ona gel diyemem. Onun da bir hayatı var. Ben Kuşadası sevdalısıyım, oraya gidemem" diyerek ailesiyle ilgili yaşadığı zorlukları anlattı. Kardeşlerinin de Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşadığını ve kendisine fazla destek olamadığını söyledi.

"Hayallerim yarım kaldı"

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmeyen Çolak, en büyük hayalinin Orhan Gencebay ile bir klip çekmek olduğunu söyledi. Yetenek Sizsiniz yarışmasında Orhan Gencebay ile tanışma fırsatı bulan Çolak, "Sağlığım yerine geldiğinde bu hayalimi gerçekleştirmek isterim" dedi.

"Kuşadası'na aşık bir adam"

Kuşadası'na olan sevgisiyle bilinen Çolak, "Kuşadası sevdalısıyım, Söke'de doğdum, Kuşadası'nda yaşadım, tüm sevdiklerim dostlarım burada" diyerek yaşadığı yere olan bağlılığını vurguladı.

"Arabesk ruhu ve yaşam felsefesi"

Orhan Gencebay'ın şarkılarını mırıldanan Çolak, arabesk müziğin hayatındaki yeri hakkında da konuştu. "İnsanın arabesk ruhu olması için hayatın ona sert davranması gerektiğini" söyleyen Çolak, "Arabeskte kendimi buluyorum. Çünkü hayat bana zaman zaman acımasız davrandı ama şükrediyorum. Benden daha kötü olan insanlar var. Geçen gün gördüm iki kolu iki ayağı olmayan insanlar da var. Benim sadece diz altından bir ayağım yok. Protezim olduktan sonra yine dimdik ayakta duracağım. Elim kolum da tutuyor, çalışmaya devam edeceğim. İnsanlar şükretmeyi bilmeli. Ben şükrediyorum ve tek bir şey istiyorum, Orhan Baba ile bir klip çekmek" diyerek sözlerini tamamladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Murat Çolak: Hayata Tutunma Mücadelesi ve Destekler - Son Dakika

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