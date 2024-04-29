Muratpaşa Belediyesi, Ziya Gökalp Parkı\'nda \'Komşu Sahne\'yi kurdu

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Muratpaşa Belediyesi, mavi ve yeşilin buluştuğu, doğal güzelliği ile kent sakinlerinin eşsiz manzaralı noktalarından Ziya Gökalp Parkı'nda 'Komşu Sahne' kurdu. Dinleyicilerin kamp sandalyeleri ve minderlere oturarak takip ettiği konserde keyifli dakikalar yaşandı.

Muratpaşa Belediyesi havaların ısınmasıyla kendini dışarı atan kent sakinlerinin haftasonunu aileleri ile birlikte eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için Komşu Sahne'yi dinleyicilerle buluşturdu. Metehan Çiçek ve Cosmos Orkestrası'nın sahne aldığı konserde çok sayıda aile yer aldı. Sabahın erken saatlerinde ailecek pazar kahvaltısı yaptıklarını söyleyen Berna Akmeşe konser olacağını öğrenmeleri üzerine ailecek katılmak için beklediklerini dile getirdi.

Konser yakından takip eden solistin annesi Belma çiçek ise "Çok güzel bir konsept, çok güzel bir konser olduğuna inanıyorum. Öncelikle Muratpaşa Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir etkinliği bizimle paylaştığı için. Çok güzel bir pazar günü yaşıyoruz. Bunun devamını bekliyoruz. Oğlumu böyle bir etkinlikte gördüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.

Komşu Sahnesi'nin bir sonraki adresi ise Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı olacak. Metehan Çiçek ve Cosmos Orkestrası'nın sahne alacağı etkinlik 12 Mayıs'da gerçekleşecek. - ANTALYA