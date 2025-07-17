Muş\'ta Miraç Ali İçin Destek Etkinliği

Muş Adliyesi çalışanlarının DMD kas hastası 6,5 yaşındaki Miraç Ali'ye umut olmak için düzenlediği hayır etkinliği yoğun ilgi gördü. Kurulan stantlarında alışveriş yapan vatandaşlar, Miraç için kampanyaya destek sundu.

Muş'ta, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele eden 6,5 yaşındaki Miraç Ali Kızılgüneş'e destek olmak amacıyla Muş Adliyesi tarafından anlamlı bir bağış kampanyası düzenlendi. Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen etkinliğe yoğun katılım sağlandı. Muş Adliyesi çalışanlarının gönüllü olarak hazırlanan stantlarda; ev yapımı börekler, tatlılar, reçeller, salatalar, kekler, el emeği ürünler ve hediyelik eşyalar yer aldı. Bahçeye kurulan stantlarda adliye personeli ürünleri kendi elleriyle servis etti. Özellikle kadın çalışanların el birliğiyle hazırladığı yiyecekler kısa sürede tükenirken, vatandaşlar da alışveriş yaparak kampanyaya destek sundu. Etkinlik boyunca Miraç Ali için açılan bağış standında nakdi yardımlar da toplandı.

Etkinlik sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muş Valisi Avni Çakır, kampanyanın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını belirterek, "Başsavcımız ve eşinin öncülüğünde Muş Adliyesi tarafından başlatılan güzel bir etkinlikte bir aradayız. Miraç Ali, Muş'taki tüm vatandaşlarımızın ve hatta ulusal basın sayesinde ülkemizdeki birçok duyarlı vatandaşımızın da yakından tanıdığı bir yavrumuz. 6,5 yaşında ve DMD kas hastası. Yaklaşık 10 aydır ailesinin yürüttüğü bir kampanya var. Bu kampanya hem valiliğimizin hem adliyemizin desteğiyle her geçen gün büyüyerek devam ediyor" dedi.

Adliye çalışanlarının hazırladığı ürünlerle gerçekleşen etkinlikte kamu kurumlarından ve vatandaşlardan büyük destek geldiğini vurgulayan Vali Çakır, "Burada kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki amirlerimiz, memurlarımız, adliye çalışanlarımız, vatandaşlarımız karınca kararınca bu anlamlı etkinlikte Miraç Ali'nin yanında olmak istedik. Biz yürekten inanıyoruz ki bu çalışmalar sonucunda yavrumuz sağlığına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ise kampanyaya duyarlılık gösteren tüm çalışanlara teşekkür ederek, "Adliye personellerimizden Murat Kızılgüneş'in biricik evladı Miraç Ali, DMD kas hastalığıyla mücadele ediyor. Bir süredir de valilik onaylı kampanyası devam ediyor. Biz de bu kampanyaya destek olmak için adliyemizde bir yardım etkinliği organize ettik. Adliyemizin bütün birimleri burada ve herkes gücü yettiğince katkıda bulunuyor. Ümit ediyoruz ki Miraç Ali'nin tedavi süreci için gereken meblağ en kısa sürede toplanır ve evladımız sağlığına kavuşur" dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Miraç Ali'nin annesi Harika Kızılgüneş de, 10 aydır yürütülen kampanyanın henüz yüzde 10'unun tamamlandığını belirterek, destek çağrısında bulundu. Anne Harika Kızılgüneş, "Oğlum 6,5 yaşında ve DMD kas hastası. Şu anda ilacımız Dubai'de. Buradan tüm değerli insanlara sesleniyorum, Miraç Ali için bir umut olun, tek yürek olun. Muş Valiliğine ve Muş Adalet Sarayına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Lütfen evladıma sahip çıkın, evladıma destek olun. Bir anne olarak sizlere yalvarıyorum. Bu kampanyayı bir an önce bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, adliye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ