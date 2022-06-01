NAK Arama Kurtarma Karabük Birimi, itfaiye müdürü Korkut ile görüştü

NAK Arama Kurtarma Karabük Birimi ekipleri Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut'u ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

NAK Karabük Birim Lideri Yıldız Uzunlar ve ekibi önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladıkları 'Yangına Müdahale' eğitimi hakkında Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Uzunlar, Türkiye'nin her yerinde meydana gelen Afet ve Acil Durum olaylarına müdahale konusunda üst sıralarda yer alan gönüllü arama ve kurtarma derneği NAK Arama Kurtarma'nın Aralık ayında Karabük'te biriminin oluşturulduğunu, bölge ve kentte yaşanabilecek olaylara müdahale etmek için çalışmalarına hızla devam ettiğini kaydetti.

Yapılan çalışmalarla alakalı bilgi veren Uzunlar, bugüne kadar Karabük ve çevresinde yaşanabilecek afet ve arama-kurtarma operasyonlarına hazırlanmak üzere enkazda arama kurtarma, yüksekten istasyon alarak inme, dumanlı alanda arama kurtarma, doğada arama kurtarma, ipler, düğümler - sedye bağlama ve taşıma, yangına müdahale, ilkyardım, orman yangınına müdahale ve telsiz haberleşme eğitimlerini aldıklarını aktardı - KARABÜK