Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Halk Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Halk Günü etkinliği düzenledi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Halk Günü etkinliği düzenledi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, vatandaşların sorunlarını dinlemek için Halk Günü etkinliği düzenledi. Vatandaşlar, sorunlarını doğrudan Başkan Tetik'e ileterek çözüm bulma imkanı buldu.

16.05.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik düzenlediği Halk Günü etkinliğinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Nazilli Belediyesi sosyal belediyecilik ilkeleri gereği her ay Halk Günü etkinliği düzenleyecek. İlkinin Başkanlık Makamında yapıldığı Halk Günü etkinliğinde vatandaşlar sorun istek ve taleplerini doğrudan Başkan Tetik'e iletme imkanı buldu. Halk Günü etkinliğinde sorunlar karşısında çözüm üreten bir belediye olmak için Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile birlikte vatandaşların tek tek sorunların dinledi. Büyük küçük yaşlı genç fark etmeksizin tüm misafirleri ile birebir ilgilenen Tetik, iletilen sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine notlar aldırtarak çözümleri konusunda talimatlar verdi.

Hiç kimsenin aracı olmadan birebir vatandasın gözlerine bakarak onları dinleyip sorunlarına çare olmaya ve mümkün olduğunca halk günlerinin tekrarlarının yapılacağına dikkat çeken Başkan Tetik; "Mesaimizi bugün halkımızı dinlemeye ayırdık. Genç, yaşlı, kadın, erkek her bir vatandaşımızı dinleyerek notlarımızı aldık, taleplerin çözümü için ilgili müdürlüklerimize hemen talimat verdik. Bizleri sorunların taleplerin giderilmesinde derman bilip gelen tüm hemşerilerimizle ilgilenmek boynumuzun borcudur. En başından beri söylediğimiz gibi işimiz de gücümüz de Nazilli ve Nazilli'de yaşayan halkımızın çözüm bekleyen sorunları" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Halk Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika

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