Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in Hizmetleri Muhtarlardan Tam Puan Aldı - Son Dakika
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in Hizmetleri Muhtarlardan Tam Puan Aldı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik\'in Hizmetleri Muhtarlardan Tam Puan Aldı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 2025 yılının başından itibaren yürüttüğü temizlik ve altyapı çalışmalarıyla muhtarların takdirini topladı. Başkan Tetik, 12 yeni temizlik aracı kazandırarak şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

14.02.2025 12:51  Güncelleme: 12:53
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2025 yılının ilk günlerinden itibaren hizmetlerine devam eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in çalışmaları muhtarlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Şehrin yarım asırdır el değmeyen noktalarını hizmetle buluşturan, en büyük sorunlardan biri olan temizlik konusunda büyük çaplı faaliyetler yürüten ve 7 aylık sürede araç filosuna yalnızca belediyenin bütçesi ile 12 yeni temizlik aracı kazandıran Başkan Tetik'e sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla teşekkür eden mahalle muhtarları, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti sık sık dile getiriyor.

Şehrin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için yürütülen hizmetlerin artarak devam edeceği belirten Başkan Tetik, "Halkımız bugüne kadar ne yazık ki günü birlik çalışmalarla yetinmek durumunda kalmış. Biz kalıcı ve akılcı hizmetlerle şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Çalışkan bir ekibimiz var. Halkımızla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Tüm bunlar bir araya gelince başaramayacağımız hiçbir şey yok. Desteklerinden dolayı halkımıza ve muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in Hizmetleri Muhtarlardan Tam Puan Aldı - Son Dakika

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