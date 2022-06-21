Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisleri'nde büyükbaş kurban kesim ücreti bin TL, küçükbaş kurban kesim ücreti ise 250 TL olarak belirlendi.

Nazilli Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde hazırlıklara başladı. Kurbanlıklarını mezbahada kestirmek isteyen vatandaşlar için ise büyükbaş ve küçükbaş kesim fiyatları belli oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Nazilli'de kurban kesim fiyatları açıklandı - Son Dakika

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