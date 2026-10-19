Nazilli\'de Muhtarlar Günü\'nde Cumhuriyet\'in ilk kadın muhtarı Gül Esin anıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin, mezarı başında dualarla anıldı.

Nazilli ilçesi İstasyon Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde 19 Ekim Muhtarlar günü için Nazilli Muhtar Derneği çelenginin Atatürk Anıtı'na konmasıyla başladı. İstasyon Meydanındaki törene, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik başta olmak üzere, resmi daire temsilcileri, Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun ve çok sayıda muhtar katıldı.

İlk olarak Nazilli Muhtarlar Derneği çelengi Başkan Mustafa Karaburun tarafından Atatürk Anıtına kondu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından mezarı Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'ndan bulunan Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin mezarı başında anıldı. Mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dualar yapıldı. Buradaki anmaya da Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve tüm muhtarlar katıldılar.

"Makamdan çok sorumluluğu; ünvandan çok hizmeti ön planda tutuyoruz"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Nazilli Muhtarlar derneği Başkanı Mustafa Karaburun, tüm muhtarların gününü kutladı. Muhtarlık görevinin sorumluluk ve hizmet olduğuna dikkat çeken Karaburun, "Bugün, mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın temsilcisi olan muhtarlarımızın günü. Muhtarlık; sadece bir görev değil, vatandaşla devlet arasında kurulan en önemli gönül köprülerinden biridir. Muhtarlarımız, mahallemizin her sorununu bilen, vatandaşımızın derdini dinleyen ve çözüm için gece gündüz çalışan insanlardır. Bizler, görevimizi yaparken makamdan çok sorumluluğu; unvandan çok hizmeti ön planda tutuyoruz. Mahallelerimizin daha güzel, daha huzurlu ve daha yaşanabilir olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, görevleri başında hayatını kaybeden tüm muhtarlarımızı rahmetle anıyor; ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan bütün muhtar arkadaşlarımın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Mezarına gül bıraktılar

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin Nazilli Eğriboyun Mezarlığında mezarı başında yad edilerek Belediye Başkanı ve ilçede görev yapmakta olan muhtarlar Gül Esin'in dua yaptıktan sonra mezarına gül bıraktılar.

Gül Esin

Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde seçilmiş ilk kadın muhtarı olan Gül Esin, 1901-1990 yılları arasında yaşamıştır. Aydın'ın Çine ve Karpuzlu ilçesinde görev yapmıştır. 32 yaşında yaklaşık 500 oyla muhtarlık görevine getirilen ilk kadın muhtar Gül Esin, Atatürk tarafından da ödüllendirilmiştir. Cumhuriyetin 10. kuruluş yılında Aydın'ın Karpuzlu ilçesi merkez Demirdere köy muhtarlığına 500 oy alarak seçilen ve görev yaptığı 2 yıl içerisinde Türk kadını için çalışan Muhtar Gül Esin, köy odası başta olmak üzere çocukların okula yazdırılması, kadınların sosyal hayata hazırlanması ve modern kıyafete geçişte önemli rol oynadığı bilinmektedir. Kahvehanelerde kumar oynamayı yasaklayan Gül Esin, kız kaçırma olaylarını önlemiş ve nikah işlerini düzene sokarak da büyük başarı elde etmişti. Atatürk ile zaman zaman mektuplaştığı da bilinen Gül Esin (Gülkız Übbül), 1970 yılında taşındığı Nazilli'de Yıldıztepe Mahallesi'nde 20 yıl yaşamış ve 1990 yılında da 89 yaşında vefat etmiştir. Kabri, Nazilli'deki Eğriboyun Mezarlığı'nda yer almaktadır.