Nazilli\'de Uyuşturucu Tacirine Operasyon

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu taciri polis ekiplerinden kaçamadı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen T.B.'nin ikametinde arama yaptı.T.B., cezaevinde başka bir suçtan tutuklu bulunan H.B isimli şahsın ifadesi sonrası emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İki zehir tacirinin adlı makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - AYDIN