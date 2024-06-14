Nevşehir'de 59 Bin 369 Öğrenci Karnelerini Aldı

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Nevşehir'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 339 okulda eğitim gören, 59 bin 369 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının sona ermesi münasebetiyle Merkeze bağlı Boğaz Köyü İlkokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Vali Fidan "Çocuklarımıza her projenin yanında olduğumuzu söylemiştik. Sene sonu geldi. Çocuklarımıza karnelerini veriyoruz. Onların heyecanına ortak oluyoruz" dedi.

Fidan "İlimiz genelinde 307'si resmi, 32'si özel olmak üzere toplam 339 okulumuzda, 53 bin 336'sı resmi okullarda, 6 bin 33'ü özel okullarda olmak üzere toplam 59.369 öğrencimiz karne aldı. Öğretim yılının ikinci döneminde 630 yönetici, 5 bin 025 öğretmen ve 779 personel olmak üzere toplam 6 bin 434 eğitim çalışanı görev yaptı" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR