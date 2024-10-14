Nevşehir'de Yeni Eğitim Kurumları Açıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de Yeni Eğitim Kurumları Açıldı

Nevşehir\'de Yeni Eğitim Kurumları Açıldı

Nevşehir'de hayırseverler tarafından yaptırılan yeni okullar, düzenlenen törenle hizmete girdi.

14.10.2024 13:27
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Nevşehir'de hayırseverler tarafından yaptırılan Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi, Hacı Mustafa-Türkan Öbekli İlkokulu ve Olcay Sağlam Rehberlik ve Araştırma Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesinde düzenlenen toplu açılış törenine, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Vali Yarımcısı Kübra Karaalioğlu, Nevşehirli hayırsever iş insanları Mehmet Ali Öbekli, Bayram Sağlam, Fevzi Dirikoç ve ailesi ile Filiz Dirikoç Acar, siyasi parti temsilcileri, il protokolü üyeleri, iş insanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Hayırsever İş İnsanı Fevzi Dirikoç ve ailesi adına konuşan Filiz Dirikoç Acar, "Ülkelerin gelişimi yalnız devlet erkanının çabaları ve katkılarıyla sınırlı kalmamalı, hiç şüphesiz ki varlıklı insanlarımızın da bu kapsamda gayret ve cömertliklerini göstermeleri gerekmektedir. Ailemiz Yüce Yaradan'ın bizlere bahşettiği imkanları "kazancımız Allah yolunda harcadıklarımızdır" düsturundan yola çıkarak yıllardır gerek memleketimizde ve gerekse İstanbul'da olmak üzere çeşitli hayır işleri yapma gayreti içindedir. Ticari faaliyet gösteren işletmelerimiz de istihdama katkı sağlayan çabalarımızın yanında, güzel atlar diyarı olarak sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gözbebeği olan memleketimiz Nevşehir'imize de Sağlık Ocağı, Lise binası, Nevşehir Üniversitesinde eğitim fakültesi binaları, camiler ve kuran kursları gibi hizmetlerin yapımına katkılarımızı sunmaktan gurur duyuyoruz. Rahmetli Dedem Asım Dirikoç önderliğinde başlayan hayır işlerimizi bugün kıymetli babam Fevzi Dirikoç'un yaptırdığı Fen Lisesi binası ile taçlandırmanın sevinci içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Sağlam ailesi adına konuşan Bayram Sağlam da, "10 yaşına kadar çocukluğum geçtiği Nevşehir'e özlemim hiç bitmedi. Nevşehir'e hizmet edeceğim günü bekleyerek ve amaçlayarak yaşadım. Bu gün bu arzumu gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gurunu yaşıyorum" dedi.

İş insanı Mehmet Ali Öbekli de Nevşehir'de kendilerinden önce hayırseverlerin yaptırdıkları eserlere duayla ve gıpta ile baktığını söyledi. Nevşehir'e bir çok eser kazandıran Öbekli Ailesi son olarak Hacı Mustafa-Türkan Öbekli İlkokulu'nu hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise; "Eğitim meselesi bir milletin yarınlara güvenle bakması için en hayati meseledir. İlim ve irfanla donatılan, kültürel benliğini içselleştirmiş nesillerin yetiştirilmesinin yegane yolu, doğru eğitimin, doğru planlamayla, doğru zamanda verilmesidir. Biz de bu doğrultuda "İlimizde en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır" anlayışıyla eğitime büyük önem veriyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin en iyi fiziki şartlarda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirebilecekleri mekanların oluşturulması, bilişim teknolojilerinden öğrencilerimizin en iyi şekilde faydalanması için ilimizdeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim kurumlarını ilimize kazandıran iş insanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Açılış töreninde kurdele kesiminin ardından Nevşehir Valisi Ali Fidan ve hayırsever iş inşaları okul bahçesine ağaç dikti. Daha sonra sınıfları gezen heyet, öğrenciler ile de bir süre sohbet etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'de Yeni Eğitim Kurumları Açıldı - Son Dakika

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