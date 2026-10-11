Nevşehir Göreme'de 'Gazze'ye Işık Ol' etkinliğinde 'Free Gaza' yazısı oluşturuldu - Son Dakika
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Nevşehir Göreme'de 'Gazze'ye Işık Ol' etkinliğinde 'Free Gaza' yazısı oluşturuldu

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Nevşehir Göreme\'de \'Gazze\'ye Işık Ol\' etkinliğinde \'Free Gaza\' yazısı oluşturuldu
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Gazze'ye destek için Nevşehir Göreme'de düzenlenen 'Gazze'ye Işık Ol' etkinliğinde vatandaşlar, cep telefonu ışıklarıyla 'Free Gaza' yazısı oluşturdu. Zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs betimlemeli beyaz güvercin figürü gece havadan görüntülendi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen " Gazze'ye Işık Ol" etkinliğinde vatandaşlar, cep telefonu ışıklarıyla "Free Gaza (Özgür Gazze)" yazısı oluşturdu. Özgürlük ve barışın simgesi güvercin figürünün de yer aldığı etkinlik, gece karanlığında dron ile görüntülendi.

Gazze halkına destek olmak ve yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Göreme Festival Alanı'nda farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarını açarak alanda oluşturulan görsel çalışmaya destek verdi. Işıklarla "Free Gaza" yazısının oluşturulduğu etkinlikte, üzerinde zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs betimlemeleri bulunan beyaz güvercin figürü de yer aldı.

Gece karanlığında ortaya çıkan görüntüler havadan kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nevşehir Göreme'de 'Gazze'ye Işık Ol' etkinliğinde 'Free Gaza' yazısı oluşturuldu - Son Dakika
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