NEVÜ'de 'Bilime Yön Veren Türk-İslam Matematikçileri' Semineri - Son Dakika
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NEVÜ'de 'Bilime Yön Veren Türk-İslam Matematikçileri' Semineri

09.06.2022 13:43
NEVÜ'de 'Bilime Yön Veren Türk-İslam Matematikçileri' Semineri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Matematik Kulübü tarafından öğrencilere matematik biliminin farklı yönlerini tanıtmak için düzenlenen seminer serisinin bahar dönemi etkinliği, 'Bilime Yön Veren Türk-İslam Matematikçileri' konulu seminerle yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Matematik Kulübü tarafından öğrencilere matematik biliminin farklı yönlerini tanıtmak için düzenlenen seminer serisinin bahar dönemi etkinliği, 'Bilime Yön Veren Türk-İslam Matematikçileri' konulu seminerle yapıldı.

NEVÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere; bölüm hocaları, NEVÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersi çerçevemside verilen seminerde, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç; 'Bilime Yön Veren Türk-İslam Matematikçileri' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç, güz döneminde matematik tarihinin ilk iki dönemi olarak kabul edilen Mısır- Mezopotamya ve Yunan uygarlıklarındaki matematikçileri anlattığı seminerinin devamı niteliğinde olan bu seminerde, Türk-İslam matematikçilerinin hayatlarına yer verdi. Doç. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç sunumunda; cebirin babası kabul edilen Harezmi, kuyruklu yıldıza ve aydaki kraterlere isimleri verilmiş Ömer Hayyam ve Ebu'l Vefa, Osmanlı'nın ilk matematik ve astronomi hocası Ali Kuşçu'nun ayrıca Cumhuriyet dönemi matematikçilerinden Kerim Erim, Cahit Arf ve Feza Gürsey gibi bilim insanlarının matematik bilimine yaptığı katkılar bahsetti. İnteraktif olarak yapılan etkinlikte öğrencilerin, verilen bilgilere dayanarak sıradaki ünlü bilim insanı hakkındaki görüşleri alındı.

Seminer, NEVÜ Matematik Kulüp üyeleri ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - NEVŞEHİR

NEVÜ'de 'Bilime Yön Veren Türk-İslam Matematikçileri' Semineri
NEVÜ'de 'Bilime Yön Veren Türk-İslam Matematikçileri' Semineri
NEVÜ'de 'Bilime Yön Veren Türk-İslam Matematikçileri' Semineri

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Kaynak: İHA

Battal Gazi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel NEVÜ'de 'Bilime Yön Veren Türk-İslam Matematikçileri' Semineri - Son Dakika

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