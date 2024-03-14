Niğde'de Hayırseverler Tarafından Alınan 20 Akülü Araba Engellilere Teslim Edildi - Son Dakika
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Niğde'de Hayırseverler Tarafından Alınan 20 Akülü Araba Engellilere Teslim Edildi

Niğde\'de Hayırseverler Tarafından Alınan 20 Akülü Araba Engellilere Teslim Edildi

Niğde Sakatlar Derneği üyesi 20 engelliye, hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba düzenlenen programla teslim edildi. Niğde Valisi Cahit Çelik, engelli olmanın sosyal hayatta var olmaya engel olmadığını vurgulayarak, herkesin engelli adayı olduğunu belirtti. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi Başkanı Songül Çalışkan ise engelli aracı hediye eden hayırseverlere teşekkür etti.

14.03.2024 11:54
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Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba, Niğde Sakatlar Derneği üyesi 20 engelliye düzenlenen programla teslim edildi.

Düzenlenen programda açıklama yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, herkesin engelli adayı olduğunu vurguladığı konuşmasında engelli olmanın sosyal hayatta var olmaya engel olamayacağını belirtti. Vali Çelik; "Asıl engel ruhlarda, yüreklerde. Fiziki engel hiç bir zaman bizim sosyal hayatta var olmamıza engel değil. Hepimiz birer engelli adayıyız. Trafik kazasında bir uzvumuzu kaybedebiliyoruz, deprem vesilelerle binlerce vatandaşımız ampute oldu bu anlamda hepimiz birer engelli adayıyız ve empati yaparak hareket etmemiz lazım. Ben de hem insan hem de bu ilin yöneticisi olarak engelli vatandaşlarımızla empati yapmaya çalışıyorum. Katkı sunan vakıf başkanlarımız Ali ve Bekir beylere çok teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımıza 20 tane aracı teslim edeceğiz. Bu araçlar onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırır" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi Başkanı Songül Çalışkan ise engelli aracı hediye eden hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 20 akülü araba ihtiyaç sahibi engellilere dağıtıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Hayırseverler Tarafından Alınan 20 Akülü Araba Engellilere Teslim Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Hayırseverler Tarafından Alınan 20 Akülü Araba Engellilere Teslim Edildi - Son Dakika
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