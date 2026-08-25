Niğde\'de Gönüllülük Hareketi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 228. Dönem Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında farklı şehirlerden Niğde'ye gelen 40 gönüllü genç, Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda ağırlandı.

21 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'a kadar devam edecek program kapsamında gençler; gönüllülük, sosyal sorumluluk ve dayanışma faaliyetlerine katılıyor. Gerçekleştirilen buluşmada gönüllü gençlerle yürütülen çalışmalar hakkında sohbet edilirken, gençlerin Niğde'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile doğal güzelliklerine ilişkin düşüncelerini de dinlendi. Programın, gençlerin farklı şehirleri ve kültürleri tanımalarına, toplumsal dayanışma bilinci kazanmalarına ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; programa katılan gönüllü gençler tebrik edilirken, çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanlığı ile Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür edildi.