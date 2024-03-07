Nilüfer Belediye Meclisi\'nin 2019-2024 Seçim Dönemi Kapanışı Duygusal Anlara Sahne Oldu

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Nilüfer Belediye Meclisi'nin 2019-2024 seçim döneminin son toplantısı ve ardından yapılan kapanış yemeği duygusal anlara sahne oldu.

Nilüfer Belediye Meclisi 2019-2024 seçim döneminin 61. oturumuyla son toplantısını gerçekleştirdi. Nilüfer Barış Meclisi'nde toplantıda hem Başkan Turgay Erdem hem de meclis üyeleri veda konuşmaları yaptı. Duygusal anların yaşandığı toplantıda, Başkan Turgay Erdem, 5 yıllık dönem için çalışmalarından dolayı Nilüfer Belediye Meclisi Üyelerine teşekkür etti. Zor bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Göreve geldik ve pandemi, deprem, ekonomi gibi krizlerle karşılaştık. Hepsinden de başarıyla çıktık. Hep birlikte sizin de desteklerinizle başarılı çalışmalar sonucu yine farkımızı ortaya koyduk. Mecliste de uyumlu şekilde yüksek oranda oybirliğiyle kararlar aldık. Bizden sonra seçilecek olan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Kente katkılarınız için teşekkür ediyor, yaşamınızda mutluluklar diliyorum" dedi.

Başkan Erdem'in ardından CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti grup sözcüleri de duygularını dile getirip mecliste emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Meclis toplantısının ardından Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları, müdürler, bölge sorumluları, danışmanlar, Nilüfer Kent Konseyi yöneticileri veda yemeğinde bir araya geldi. Nilüfer Nikah Evi'nde yapılan dönem kapanış yemeğine CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de katıldı.

Geceye eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte katılan Başkan Turgay Erdem, bu dönem görev üstlenen meclis üyelerine ve belediye yöneticilerine plaket vererek teşekkür etti. Acı tatlı hatıralarla 5 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Erdem, "Nilüfer'e hizmet için hepimiz elimizden geleni yaptık. Zor günler yaşadık. Hızlı bir şekilde kriz çözmeyi de bu dönem tecrübe ettik. Özellikle deprem günlerinde bölgeye destek için halkla bütünleşerek Nilüfer'e yakışır tutum sergiledik. Birbirimizi kırmış olabiliriz. Hepimiz görev için çalıştık. Kusurlarımız olduysa affedelim. Hepimizin gayesi Nilüfer'e hizmetti. Bu kente katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Barış Mahallesi Kadın Bandosu'nun mini bir gösteri yaptığı gecede, Başkan Erdem'e doğum günü nedeniyle pasta sürprizi de yapıldı. Başkan Erdem doğum günü pastasını eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, kızı Merve Hasret ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir ile birlikte kesti. Erdem ve Özdemir'in verdiği birlik, beraberlik mesajlarının alkışlarla desteklendiği gecede, meclis üyeleri, muhtarlar ve personelin Başkan Turgay Erdem'e mesajlarının yer aldığı video gösterimi sırasında da duygu dolu anlar yaşandı. - BURSA