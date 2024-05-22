Nilüfer Belediyesi Dünya Engelliler Haftası'nda farkındalık çalışmaları düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer Belediyesi Dünya Engelliler Haftası'nda farkındalık çalışmaları düzenledi

Nilüfer Belediyesi Dünya Engelliler Haftası\'nda farkındalık çalışmaları düzenledi

Nilüfer Belediyesi, 10-16 Mayıs tarihleri arasında Dünya Engelliler Haftası kapsamında sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklere Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de katıldı.

22.05.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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Toplum içindeki dezavantajlı gruplarla ilgili birçok proje ortaya koyan Nilüfer Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası olan 10-16 Mayıs tarihleri arasında sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanında birçok farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, onların sosyal yaşamın içinde var olması için bakış açısı geliştirmek için farkındalık oluşturan çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası boyunca da bir dizi etkinlik düzenledi. Bu konuda hassasiyet geliştirmeyi hedefleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de düzenlenen programlara katılarak, desteklerini gösterdi.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün hafta boyunca düzenlediği sportif faaliyetler, dans ve müzik gösterileri, atölye çalışmaları, zeka oyunları, nefes egzersizi gibi faaliyetler geniş katılımla gerçekleşti. Engelli bireyler, bir hafta boyunca süren bireysel ve toplu çalışmalarda, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Seminer ve engelsiz sinema gibi etkinliklerde de, toplumun çeşitli kesimlerinde farkındalık çalışmaları yapıldı. Ortaya konan çalışmalara katılanlar, hayatın içinde duyarlılık sağlanması durumunda, toplumun tüm kesimlerinin mutlu olabileceğini gördü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Dünya Engelliler Haftası'nda farkındalık çalışmaları düzenledi - Son Dakika

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