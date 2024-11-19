Yerel

Nilüfer'de 4 yıldır süren FUSILLI projesi başarıyla tamamlandı

BURSA - Nilüfer Belediyesi, 4 yıldır sürdürdüğü FUSILLI Projesi'ni düzenlediği konferansla tamamlıyor. Nilüfer'de daha sürdürülebilir bir gıda sistemi için gerçekleştirilen 190'dan fazla eylemin sonucu 3 gün sürecek programda katılımcılarla paylaşılıyor.

Nilüfer Belediyesi'nin de ortağı olduğu, Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında 11 ülkeden katılımcıların yer aldığı FUSILLI Projesi tamamlandı. Nilüfer ayağının kapanışı da Pancar Deposu'nda gerçekleştirildi. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, FUSILLI Konsorsiyumu'nun üyeleri, akademisyenler ve yerel paydaşlar katıldı. Açılışta konuşan Proje Yöneticisi Diego Fallah, Nilüfer'in heyecan veren bir kent olduğunu belirterek "Nilüfer bu projenin de ötesinde çalışmalar yaptı" dedi.

Programa çevrim içi bağlanan Avrupa Komisyonu Genel Araştırma ve Yenilik Müdürlüğü Politika Görevlisi Daniela Lueth ise önemli bir ağda buluşup, FUSILLI ile bir eylem politikası gerçekleştirdiklerini kaydetti. Dünya genelinde gıda sistemleri ile ilgili önemli çalışmaların yapıldığını hatırlatan Lueth, bu çalışmaların sürdürülebilir dirençli gıda sistemleri için yeni kapılar araladığına dikkat çekti. Kayıp gıdaların ortaya çıkması ve beslenme değişikliklerinin görülmesi açısından bunların önemli olduğunu belirten Lueth, katılımcıları bu çağrılara davet etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir açılışta yaptığı konuşmada, birçok kent gibi Nilüfer'in de iklim değişikliği, çevre kirlilikleri ve dış faktörlerden fazlasıyla etkilendiğini söyledi. Nilüfer'i daha sürdürülebilir bir kent haline getirmek için tarımda, gıda üretiminde, sağlıklı gıdaya erişimde çok sayıda yatırıma ve girişime imza attıklarını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, "Bütün bu çalışmalarda iş birlikleri ve vatandaş katılımı çok önemli. Nilüfer Belediyesi olarak, gıda sistemimizi iyileştirmek için yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz çok alan var" diye konuştu.

Tüketicilerin bilinçlenmesi ve çocukların erken yaşta tarımla buluşmasının önemine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, "Bunun için çocuklarımızı iyi tarım uygulamaları ile buluşturuyoruz. Uygulama alanları sağlıyoruz. Ürünlü Kent Bostanları, Mahalle Bostanlarımız ile okullarda hayata geçirdiğimiz yükseltilmiş yataklar, çocukları tarımla buluşturan alanlar. 7'den 70'e herkese iyi tarımı anlatıyoruz ve herkesin sağlıklı gıda konusunda bilinçli olması için çaba gösteriyoruz" dedi.

Hasanağa Gıda Merkezi ile Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi'nin yerel üreticilere hizmet verdiğini aktaran Başkan Şadi Özdemir, üreticileri en az girdi maliyeti ile yüksek verimli üretime teşvik ettiklerini belirtti. Tarımsal Analiz Laboratuvarı ve Nilüfer'in Arazi Kullanım Haritaları Projesi'ni hizmetine aldıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, gıda adaletsizliğinin önüne geçmek istediklerini ve sağlıklı gıdayı herkes için erişilebilir hale getirmek istediklerini vurguladı.

Tohum takas ve yerel ürün festivalleri ile ürünleri ve kültürleri gelecek nesillere aktardıklarını anlatan Başkan Şadi Özdemir, coğrafi işaretli ürünlerin üretimini desteklemek için de çalıştıklarını kaydetti. Organik atıklardan ve budama atıklarından kompost elde ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Şadi Özdemir, "Üniversite kantinlerinden çay-kahve posalarını toplamak için de protokolümüzü imzaladık" dedi.

FUSILLI Proje Koordinatörü Julia Pinedo Gil ise Nilüfer'de Osmanlı geleneklerini içinde barındıran modern bir yaşamın olduğunu belirterek, sokaklarının tarih ile moderniteyi buluşturduğunu vurguladı. FUSILLI Projesi'nde elde edilen başarıları kutlamak için bir arada olduklarını söyleyen Gil, görevlerinin kentleri dayanıklı, sürdürülebilir hale getirmek olduğunu aktardı.

Programda Fusulli Projesi'nin kentlerdeki lokal proje yöneticileri de konuştu. Torino'dan Laura Ribotta, Harkov'dan Oleksandra Deineko, Kolding'den Helle Fuglsang, yerel politikalarla sürdürülebilirlik ve yönetim sistemleriyle gıda sistemlerindeki değişiklikleri anlattı.

Bu oturumun ardından Mimar ve Proje Yöneticisi Elisabetta Luzzi'nin moderatörlüğündeki 'Gıda 2030 Yaşayan Laboratuvarlarının Politika Geliştirmedeki Etkileri' başlıklı panel gerçekleşti. Castelo Branco Proje Yöneticisi Celia Ferreira, Horizon Europe Eu4 Advice Yaşayan Laboratuvar Yöneticisi ve Yönetişim Modelleri Görev Lideri Mark Frederiks, Oslo Belediyesi Proje Yöneticisi Line Tveiten ve Comune di Milano Proje Yöneticisi Andrea Patrucco; birlikte çalışma, genç nesilleri sistemin içine dahil etme, atıkların geri dönüşümü, yerel ihtiyaçlara göre ilerleme konularında tecrübelerini aktardı.

Öğle arasında Pancar Deposu'nda oluşturulan FUSILLI Şehirleri Çarşısı'nı gezen katılımcılar, öğleden sonra farklı konu başlıklarındaki oturumlara katıldılar. Üç gün sürecek programın ikinci gününde Nilüfer Belediyesi'nin tarım ve gıda alanındaki uygulamalarını gezecek olan proje ortakları, üçüncü gün sunumlar ve kapanış oturumları gerçekleştirecek.