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Nilüfer'de su kesintisi - Son Dakika

Nilüfer'de su kesintisi

29.11.2021 11:49
Nilüfer'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin İhsaniye Mahallesi Okul Caddesi-Tuna Caddesi-Şehit Jandarma Astsb.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin İhsaniye Mahallesi Okul Caddesi-Tuna Caddesi-Şehit Jandarma Astsb. Zeki Burak Caddesi-Ziya Güney (Kemer) Caddesi ile Karaman Mahallesi Ziya Güney (Kemer) Caddesi-Tuna Caddesi-Kültür Caddesi ve Kafkas Sokak arasında kalan bölge ile civarında 30.11.2021 tarihinde, 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Su Kesintisi, Jandarma, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'de su kesintisi - Son Dakika


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