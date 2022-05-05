Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde Oryantiring ve Plaj Voleybolu Heyecanı - Son Dakika
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Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde Oryantiring ve Plaj Voleybolu Heyecanı

05.05.2022 22:24
Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde Oryantiring ve Plaj Voleybolu Heyecanı

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde farklı branşlarda müsabakalar devam ediyor. Şenlikler kapsamında düzenlenen oryantiring yarışları ve plaj voleybolu karşılaşmaları heyecanlı anlara sahne oldu.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde farklı branşlarda müsabakalar devam ediyor. Şenlikler kapsamında düzenlenen oryantiring yarışları ve plaj voleybolu karşılaşmaları heyecanlı anlara sahne oldu.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şenlikler kapsamında organize edilen oryantiring ve plaj voleybolu branşlarında mücadele eden yüzlerce öğrenci, derece için yarıştı.

Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen oryantiring yarışlarında 300'ü aşkın öğrenci kıyasıya yarıştı. Minik, küçük, yıldız, Genç A ve Genç B kategorilerinde; kız ve erkek grupları farklı parkurlardaki hedeflere ulaşabilmek için ter döktü. Zorlu mücadelelerin ardından dereceye giren takımlara ve ferdi sporculara kupa ile madalyaları verildi.

Şenlikler kapsamında bu yıl ilk kez plaj voleybolu branşında da müsabakalar düzenlendi. Yıldızlar kategorisinde gerçekleşen ve kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalara 19 okuldan 114 öğrenci katıldı. Kupa ve madalyaların verildiği mücadeleler sonunda erkeklerde birinci Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu, ikinci Cavit Çağlar Ortaokulu, üçüncü de Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu B takımı oldu.

Kızlar kategorisinde birinciliği Tunçsiper Okulları, ikinciliği Sınav Koleji Balat, üçüncülüğü ise Özlüce Aziz Sancar Ortaokulu aldı.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde Oryantiring ve Plaj Voleybolu Heyecanı - Son Dakika


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