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Odada görev alan yöneticilere plaket verildi - Son Dakika

Odada görev alan yöneticilere plaket verildi

19.12.2021 11:33
Odada görev alan yöneticilere plaket verildi

Adıyaman Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Salman, odada daha önceden görev yapan yöneticilere plaket verdi.

Adıyaman Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Salman, odada daha önceden görev yapan yöneticilere plaket verdi.

Odanın kurulmasından bu yana odada görev alan 12 yönetici, Adıyaman Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenen programda plaketle ödüllendirildi.

Odanın konferans salonunda düzenlenen 'Ahde vefa' programına, Adıyaman Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Salman, oda yönetimi ve üyeler katıldı.

Odaya destek veren herkese teşekkür ettiğini dile getiren Başkan Mustafa Salman, "Odamızın kuruluşundan itibaren daha önce görev alan arkadaşlarımız ile birlikte, şimdi devam ettiğimiz yol arkadaşlarımız olan yöneticilerimizle gece gündüz demeden alın teri dökerek uyumlu bir çalışma izledik. Bizler dostlarımızı, yöneticilerimizi ve üyelerimizi ahde vefa dost ikliminde yetişen güllerden gördük.

Bizler üyelerimizi vefa mertliğin, erdemliğin, yiğitliğin, sözünün eri olmanın, sadık kalmanın, dürüst davranmanın yansıması ve hayata geçirilmesi olarak gördük. O kadar şanslıyız ki, üyelerimizle vefayı duyguda, düşüncede, tasavvurda aynı şeyleri paylaşanlar olarak odamızın etrafında pervane gibi olduk. Bu ulvi meziyetler beraber çalışmanın güzelliğin yansıması olarak bizlere ışık oldunuz, odamız üyelerimizle birlikte ahde vefa iyilik, kardeşlik ve dostluk ikliminde boy verip filizlenerek büyüdü. Oda olarak samimi bir kucaklama içerisinde olduk, zor zamanları beraber aşarak yol yürüdük, geçmişten bu yana bir gölge gibi yanımızda oldunuz. Geçmişte görev alan arkadaşlarımız, görevleri, esnasında içimizdeki umutsuzluğu yok ederek, odamızı daima ileri götürme hedefinde oldular, odamızdan bekledikleri tek şey karşılık istemeden yar olduklarını gösterdiler. Tek gayeleri bizleri yeniden umuda yolcu etmek ve gönül köprümüzün önünü ve yolunu gösterdiler. Hayat her zaman bizim istediğimiz gibi devam etmeyebilir, hatalar yapabiliriz. Tam o sırada vefalı dostlar yanımızda olarak, bizi aydınlatarak yolumuza ışık tutular. Oda olarak sizlere ömür boyu gururla saklayabileceğiniz bir anı olmasını dileyerek bugüne dek sunmuş olduğunuz katkılardan dolayı plaket takdim etmekten büyük onur duyarım. Başarılarınızın devamını dilerim" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından plaket takdimine geçildi. - ADIYAMAN

Odada görev alan yöneticilere plaket verildi
Odada görev alan yöneticilere plaket verildi
Odada görev alan yöneticilere plaket verildi

Esnaf ve Sanatkarlar, Kooperatif, Adıyaman, Kredi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Odada görev alan yöneticilere plaket verildi - Son Dakika


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