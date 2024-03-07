Odunpazarı Belediyesi Camilerde Dezenfekte ve İlaçlama Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Camilerde Dezenfekte ve İlaçlama Çalışması Yaptı

Odunpazarı Belediyesi Camilerde Dezenfekte ve İlaçlama Çalışması Yaptı

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde belediye sınırları içerisinde bulunan camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, kış aylarında artan gribal enfeksiyonlar ve toplu alanlarda konaklayan hastalık etmenlerine karşı merkez mahallelerde bulunan 103, kırsal mahallelerde ise 48 camide dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarının Ramazan ayı boyunca belirli aralıklarla devam edeceğini söyleyen yetkililer, yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları ile hastalıklara sebebiyet veren vektörlerin kontrol altına alındığını belirtti.

07.03.2024 15:39  Güncelleme: 15:41
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Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde belediye sınırları içerisinde bulunan camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.

Ekipler, kış aylarında artan gribal enfeksiyonlar ve toplu alanlarda konaklayan hastalık etmenlerine karşı merkez mahallelerde bulunan 103, kırsal mahallelerde ise 48 camide dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarının Ramazan ayı boyunca belirli aralıklarla devam edeceğini söyleyen yetkililer, yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları ile hastalıklara sebebiyet veren vektörlerin kontrol altına alındığını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Camilerde Dezenfekte ve İlaçlama Çalışması Yaptı - Son Dakika

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