OEDAŞ'tan Kuşlara Koruma Projesi - Son Dakika
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OEDAŞ'tan Kuşlara Koruma Projesi

OEDAŞ\'tan Kuşlara Koruma Projesi

OEDAŞ, göçmen kuşları korumak amacıyla enerji hatlarında çeşitli önlemler alıyor.

11.10.2024 14:45
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Kuşların göç rotasında olan bir bölgede hizmet veren elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, kritik yaşam alanları için öncelikli koruma ve biyoçeşitlilik geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), enerji nakil hatlarının bölgedeki kuşlar için oluşturduğu riskleri azaltmak amacıyla çeşitli uygulamalar yapıyor. Göçmen kuşlara yönelik çalışmalarını bu yıl Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi çatısı altında birleştirdiklerini anlatan OEDAŞ'ın Direktörü Muzaffer Yalçın, Mayıs ve Ekim ayının ikinci cumartesi günü kutlanan ve ikincisi bu yıl 12 Ekim'e denk gelen Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Hatların tasarım aşamasından itibaren kuşları korumak için çalışıyoruz"

Kuşların yoğun olduğu bölgelerde enerji nakil hatlarının tasarım aşamasından itibaren çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yalçın, "Kuşların akıma kapılmalarını önleyen direk tiplerini seçme, direklerin kuşların geçişini engelleyen sistemlerle donatılması ve kuşların konmasını engelleyen önlemler gibi örnek uygulamaları bölgemizde hızla yaygınlaştırıyoruz. 2021 yılı itibarıyla başladığımız bu çalışmalar neticesinde toplam 20 kilometrelik hattın izolasyonunu başarıyla tamamladık. Bu da yaklaşık 3 bin 500 direğe denk geliyor. Bunun yanında hatların enerji geçen bölümlerinde flexiglass adı verilen bir malzeme kullanıyoruz. Bu sayede kuşlar, direklerin enerji olmayan bölümlerinde yuva yapabiliyor. Bu çalışmalarımız neticesinde kuşların akıma kapılma oranını yüzde 95 azalttık" dedi.

"Kuş yuvaları için prototipler oluşturduk"

Can Dostlar projesi kapsamında sokak hayvanları için hurda malzemelerden barınaklar yaptıklarını hatırlatan Yalçın, "Şimdi de yine hurda malzemelerden kuş yuvaları yapıyoruz. İlk prototipleri de çıkardık. Kuşlara ve bölge şartlarına en uygun yuvayı belirledikten sonra ekip arkadaşlarımız hurda malzemelerimizi dönüştürecek ve bu yuvaları bölgedeki uygun yerlere asacağız" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımız kuşlar konusunda çok duyarlı"

Yalçın, göçmen kuşların yoğun olarak geçtiği dönemlerde muhtarların kendilerine bilgi verdiğini, bu süreçte kuşların akıma kapılma ihtimaline yönelik riskleri azaltmak için ilgili bölgede planlı olarak kesinti yapabildiklerini belirterek, duyarlı davranışları için muhtarlara teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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