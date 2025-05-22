Öğrenciler Hereke Halısı Üretim Tesisi\'nde Halı Dokudu

Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültürel Miras Müzesini gezen ilkokul öğrencileri, düzenlenen atölyede ise halı dokudu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Müzeler Haftası kapsamında Hereke Halısı Üretim Tesisi ve Kültürel Miras Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan'ın da katıldığı programda öğrenciler ilk olarak Kültürel Miras Müzesi'nde küçük bir gezintiye çıktı. Gezi sonrasında ise atölye çalışmasıyla halı dokudular.

Minyatür halıları dokuyan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de zaman zaman çocuklara yardım etti.

Başkan Şener Söğüt, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız halı dokumasını öğreniyor. İpek halıyı sizlere emanet edeceğiz. Hereke'mizin değerini daha da yukarıya çıkarmak sizlerin elinde olacak. Daha güzel halıları dokuyacağınıza da inanıyorum" dedi. - KOCAELİ