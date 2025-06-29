Öğrencilere Doğa Koruma Eğitimi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Çevre Koruma Tim Komutanlığı'nın iş birliğinde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı ziyarete gelen İzmir Matematik Köyü Eğitim Merkezi'nde kurs gören 96 öğrenciye yönelik çevre bilinci ve doğa koruma temalı uygulamalı eğitim düzenlendi.

Eğitim kapsamında öğrencilere, milli parkın tarihi, jandarmanın milli parklardaki görevleri, uyulması gereken kurallar, doğa sevgisi, orman, çevre ve yaban hayatının korunması ile yaşayan canlı ve bitki türleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Eğitimin uygulamalı olarak yapılması, öğrencilere konuları yerinde gözlemleme ve öğrenme imkanı sundu. Yetkililer, bu tür eğitimlerin çocuklarda ve gençlerde çevre bilincinin artırılması, doğal yaşamın korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Eğitime katılan öğrenciler ise jandarma ekiplerine teşekkür ederek, doğa ile ilgili edindikleri bilgileri hayatlarında uygulayacaklarını ifade etti. - AYDIN