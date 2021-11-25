Üye Girişi
Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler - Son Dakika

Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler

25.11.2021 13:24
Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler

Erzurum'a bağlı Oltu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi tarafından Efkan Ala Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

Erzurum'a bağlı Oltu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi tarafından Efkan Ala Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, kurum amirleri ile çok sayıda öğretmen katıldı. Programda protokolün konuşmalarının ardından günün anlam ve önemime binaen bir konuşmayı Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi müdürü Orhan Taşkın yaptı.

Şiir dinletisi, sinevizyon gösterisiyle devam eden programda öğretmenler arasında düzenlenen çeşitli sportif yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Taşkın eşliğinde aday öğretmenler yemin etti. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı tarafından öğretmenlere yemek ikram edildi. Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Semra Türkan tarafından kaleme alınan Reyhani isimli metni okudu ardından hazırlamış olduğu şiir dinletisi yapıldı.

Oltu Halk Eğitimi Merkezi tarafından organize edilen ve salondakilerin büyük beğenisi toplayan mini konserin ardından çekilen halaylarla birlikte program sona erdi. - ERZURUM

Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler
Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler
Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler
Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler
Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler

Anadolu Lisesi, Öğretmen, Hisarcık, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım 14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar 11:28 Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! 10:20 Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor 10:12 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor

Son Dakika Haberleri
14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı
13:57 Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
13:41 Karıncalar neden öpüşür?
13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
13:33 Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi şaşırttı!
13:22 Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına?
13:13 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:12 ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir!
Starbucks, Türkiye'deki mağazalarını kapatıyor mu? Dünyaca ünlü kahve zinciri Twitter'dan yanıt verdi Starbucks, Türkiye'deki mağazalarını kapatıyor mu? Dünyaca ünlü kahve zinciri Twitter'dan yanıt verdi         
14:23
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Video oyunlarında çığır açacak! Yüz taklit teknolojisi ile yapılan yüz modellemeleri görenleri şaşırttı Video oyunlarında çığır açacak! Yüz taklit teknolojisi ile yapılan yüz modellemeleri görenleri şaşırttı         
09:30
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 14:32:02. #1.12#
SON DAKİKA: Öğretmen adayları bayrak üzerine yemin ettiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement