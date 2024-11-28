Öğretmenler Günü Turnuvası - Son Dakika
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Öğretmenler Günü Turnuvası

Öğretmenler Günü Turnuvası

Sultanbeyli'de düzenlenen masa tenisi turnuvasında öğretmenler eğlenceli anlar yaşadı.

28.11.2024 13:54
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Sultanbeyli Plato AVM'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi. Öğretmenler turnuvada keyifli dakikalar yaşadı.

Öğretmenler arasındaki masa tenisi turnuvası Sultanbeyli İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlendi. Turnuvaya farklı olullan 18 öğretmen katıldı. Öğretmenlerin kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Mustafa Aydın oldu. Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Yağcı ikinci, Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Veysel Yaşık üçüncü oldu. Dereceye giren öğretmenlere sırasıyla 2 bin TL, bin 500 TL ve bin TL'lik hediye çeki verildi. Hediye çekleri Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın tarafından takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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