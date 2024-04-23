Oltulu Gazeteci Hikmet Dağ\'ın Annesi Toprağa Verildi

Oltulu gazeteci Hikmet Dağ'ın annesi Semehe Dağ, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.
Bir süredir tedavi gören anne Semehe Dağ'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Palandöken Hz. Osman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar Köyünde toprağa verildi.
Cenaze namazına kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri, basın mensupları ve yakınları katıldı. - ERZURUM
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