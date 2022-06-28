OMÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını verdi - Son Dakika
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OMÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını verdi

28.06.2022 14:26

- OMÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını verdi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını verdi.

- OMÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını verdi

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını verdi.

Mezuniyet programında Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil ve fakülte birincisi Furkan Koç konuşma yaptı.

Dekan Hasan Tahsin Keçeligil konuşmasında, "Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi yaklaşık 12 yıllık bir mazisi olan bir fakülte olmakla birlikte bugün geldiğimiz noktada kaliteli hukuk eğitimi için kabul edilebilir bir düzeye ulaşmıştır. Yıldan yıla artan akademik kadromuz daha da güçlenmektedir. İsmini taşıdığımız büyük hukukçu rahmetli Ordinaryus Profesör Ali Fuad Başgil'in adına yaraşır bir fakülte olmayı ana gaye edindik. Bu itibarla akademik kadromuzu zenginleştirmenin yanı sıra öğrenci odaklı bir eğitim programı uygulamaya gayret ediyoruz. Meşakkaetli bir eğitim hayatından sonra mezun olan bütün öğrencilerimizi tebrik ederim" dedi.

Kampüse kütüphane

Başkan Halit Doğan, "İnşallah şehir merkezinde Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin ve tüm kampüslerdeki öğrencilerimizin istifade edebileceği ve sınav dönemlerinde 24 saat faaliyet gösterecek bir kütüphane inşaatına başladık. Ekim ayında yeni gelecek arkadaşlarla inşallah bunu başlatmış olacağız. Çarşamba'da bulunan tüm fakültelerimizden çok mutluyuz. Onlarla birlikte Çarşamba'yı daha ileriye taşımak ve burada güzel bir eğitim öğretim faaliyeti geçirmeleri için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Selim Eren, "15 Temmuz hani kalkışmasında bu ülkede yüksek diploma sahiplerinin nasıl hainlik edebildiğiyle ilgili çok acı bir tecrübemiz oldu. Bundan dolayı Hz. Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi bu gençlere tavsiyemiz şudur ki, ayağının birisi sabit hak hukuk üzerine bu devlet bu vatan üzerine olmayan kişilerin nasıl savrulabildiğini pek ala gördük. Ders almamız gerekiyor. Bu genç arkadaşlarımızın bir ayağı hak adalet üzerine ve bu ülke menfaatine sabit ama pergelin diğer ayağının da bütün dünyayı adalet hak üzerine dolaşabilen bütün bilgiyi birikimi insanlık ailesine sunabilen bireyler olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Furkan Koç mezuniyet kütüğüne isim plaketini çaktı. Dereceye girenlere hediyeleri takdim edildikten sonra mezun olan öğrenciler sahneye çıkarak temsili diplomalarını aldı. Mezun öğrenciler mezuniyet andını yaparak keplerini havaya attı.

Mezuniyet programına OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, OMÜ Adalet Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ayhan Ak, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ali Fuad Başgil, Hukuk Fakültesi, Çarşamba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel OMÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını verdi - Son Dakika

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