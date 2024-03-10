Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Motosikletçilerin Jestini Kabul Etti

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Aşkın Tören, pazar günü mesaisine motorcuların jestiyle başladı. 60 motosiklet sürücüsü, Başkan Tören'i evinden alıp şehir turu attırdı.
Ordu'da faaliyet gösteren Ağalar Kulübü, Cotyora Kulübü ve Ordu Kuryeler Derneği'ne bağlı 60 motosikletli, pazar sabahı Başkan Tören'i evinden alıp şehir turu attılar. Doğa gezisi, rota çalışması ve tanışma toplantısının ardından motosikletlilere çeşitli ikramlar yapıldı.
Hedeflerinin, şehrin güzelliklerinin tanıtımına katkı vermek olduğunun altını çizen Başkan Tören "Gönüllü motosiklet sürücüleriyle güvenli sürüşten taviz vermeden, şehrimizin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı vermekti. Göreve başladığımız dönem içerisinde şehrimizin altyapı, üst yapı, klasik hizmetlerinin yanı sıra yeni nesil belediyecilik adı altında yapmaya çalıştığımız yenilikçi birçok yaklaşımımızla, kentimizi, insanımızı, şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizi o eşsiz güzellikteki şehrimizle tanıştırmak, buluşturmak ve onların tabii geçirdikleri zamanı kaliteli, huzurlu, mutlu ve daha keyifli hale getirmek adına çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.
Başkan Tören, "Toplamda 60 motosiklet sürücüsü ile birlikte merkeze 6 kilometre uzaklıkta mesafede olan Çavuşlar Mahallesi'nde kadın kooperatifimiz ve Altınordu Belediyesi işletmeciliğini yürüttüğümüz tesisimizde bir araya geldik. Bundan sonraki çalışmalarla ilgili açıkçası karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunduk. Motosiklet deyince akla bir keşif ve sınırları zorlamak geliyor. Karşılıklı saygıya dayalı kurallara uyulması halinde hakikaten motosiklet keyfinin şehrimizde özellikle mavisi, yeşili doğası, bu zengin eşsiz bitki örtüsü ve keşfedilebilecek gastronomi başta olmak üzere tarih kültür rotalarıyla birlikte motor tutkunlarına fazlasıyla çok fark oluşturacak bir hazzı, bir keyfi, bir mutluluğu ben katacağını düşünüyorum. Motorcu kardeşlerimizin jesti bizi ziyadesiyle memnun etti, enerjimizi ve motivasyonumuzu zirveye çıkardı" ifadelerine yer verdi.
Motosiklet sürücüleri ise güzel bir sürüş ve etkinlik olduğunu belirterek, kendilerinin önemsenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ORDU
Son Dakika › Yerel › Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Motosikletçilerin Jestini Kabul Etti - Son Dakika
CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.
Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, tecrübeli üreticilerin deneyimlerini paylaşmasıyla birlikte, Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin zengin olması ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerine devam edeceklerini ve yeni üretici adaylarının sayısını artıracaklarını belirtti.
Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor. Topluluk, geçtiğimiz yıl başlattığı gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefini gerçekleştirerek 219 katılımcıya ulaştı. Üretim fazlaları satılarak elde edilen gelir ise burs ve kitap projelerine katkı sağladı.
Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, adaylara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Pekmezci'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve projelerin tanıtımıyla devam eden toplantı, Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?