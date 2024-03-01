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Ordu Büyükşehir, beton yol ağını güçlendiriyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde uygulanan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesi Çiftlik ve Çatalpınar Ortaköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolu beton konforuna kavuşturuyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yaklaşık 1 kilometrelik kısımda beton yol çalışmaları tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yapılan çalışmalar için Çiftlik Mahalle Muhtarı Gülefendi Atiklik ve mahalle sakinleri Başkan Güler'e teşekkür etti. Bağlantı yolunda uzun bir süredir sorunların olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bir sene önce genişlemesini yapmıştık. Bu yıl da Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla yolumuz beton programına alındı. Yolun 1 kilometreye yakın bölümünde çalışmalar tamamlandı. Kaç yıldır bu yolumuz sorundu, çamur içerisindeydik. Yıllardır sorun olan yolda rahatlığa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandılar.