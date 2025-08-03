Ordu\'da Şehir Hastanesi İçin Altyapı Çalışmaları Hızlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarının devam ettiği ve sağlık alanında şehre büyük katkı sunacak şehir hastanesinin içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Şehir Hastanesinin ulaşım ve alt yapı çalışmalarında büyük rol üstlenen Ordu Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı için çalışmaları hızlandırdı. Toplam 5 bin 200 metre olan içme suyu hattı çalışmasında şuana kadar 500 metrelik bölümü tamamlandı. Yeni yerleşim alanları da dikkate alınarak yapılan çalışmalarda toplam 895 metre kanalizasyon alt yapısı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğü Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Mahallenin sürekli göç alması ve Şehir Hastanesi inşasının son aşamaya gelmesi nedeniyle ekipler çalışmaları 24 saat aralıksız sürdürüyor. - ORDU