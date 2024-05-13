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Ordu'da ulaşım yatırımları devam ediyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesinde 5 mahalleyi birbirine bağlayan 8 kilometrelik grup yolunda silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışması gerçekleştiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan ulaşım seferberliği sürüyor. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in önderliğinde yılların ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı, Aşağıtepe, Sudere, Yukarıtepe ve Bahçeler Mahallesini birbirine bağlayan grup yolunu silindirle sıkıştırılmış beton konforuyla buluşturuyor. Şimdiye kadar 6 kilometrelik alanda çalışmalarını tamamlayan ekipler, geriye kalan 2 kilometrelik kısımdaki çalışmalarını bitirerek yolu vatandaşların hizmetine sunacak.

Ayazlı, Aşağıtepe, Sudere, Yukarıtepe ve Bahçeler Mahallesini birbirine bağlayan grup yolundaki çalışmalar vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, yıllardır bekledikleri hizmet için Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.