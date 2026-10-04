Ordu Ticaret Borsası'nda Ziver Kahraman 4. kez başkan seçildi, 316 üyeden 238'i oy verdi - Son Dakika
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Ordu Ticaret Borsası'nda Ziver Kahraman 4. kez başkan seçildi, 316 üyeden 238'i oy verdi

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Ordu Ticaret Borsası\'nda Ziver Kahraman 4. kez başkan seçildi, 316 üyeden 238\'i oy verdi
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Ordu Ticaret Borsası'nda yapılan seçimde, 2013'ten bu yana başkanlık görevini sürdüren Ziver Kahraman 4. kez başkan seçildi. 316 üyeden 238'inin oy kullandığı seçimde geçersiz oy çıkmazken, Kahraman fındık sektörünün güvenini kazandı.

Ordu Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden Ziver Kahraman seçildi.

Ordu Ticaret Borsası'nda yapılan seçimlerde, 2013 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Ziver Kahraman güven tazeledi. Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman 4'üncü kez başka seçilerek fındık sektörünün güvenini kazandı. Borsa binasında gerçekleştirilen seçimde, 316 üyeden 238'i oy kullanırken, geçersiz oy çıkmadı.

Seçim sonrası üyelere teşekkür eden Başkan Kahraman, yeni dönemin birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla yürütüleceğini belirterek, üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçıların önünü açmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziver Kahraman başkanlığındaki Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ziver Kahraman, Özyürek Tarım, Emren Toprak Mahsulleri, İşlemeler Tarım, Enginyurt Toprak Ürünleri, Çamuroğlu Tarım, Turna Fındık, Bilü Ticaret, Mustafa Özyılmaz, Uğur Sarıkoca, Yusuf Ziya Erkoç, Yasin Soğuksu, Yurdakul Gül, Sezgin Karaağaç.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ordu Ticaret Borsası'nda Ziver Kahraman 4. kez başkan seçildi, 316 üyeden 238'i oy verdi - Son Dakika
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