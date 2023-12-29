Ordu Üniversitesi\'nde Öğrencilere 1 Ton Hamsi İkramı

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde öğrencilere yaklaşık 1 ton hamsi ikramı yapıldı.

Etkinlikte Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Aybastı Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümü öğrencileri tarafından 1 tona yakın hamsi pişirilerek öğrencilere ikram edildi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, programda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Her yıl üniversitemizde geleneksel olarak gerçekleştirilen hamsi şenliği geçtiğimiz yıllarda yaşamış olduğumuz pandemi ve deprem dolayısıyla düzenlenememişti. Bu dönem gönlümüzden geçen öğrencilerimizle birlikte bir hamsi festivali gerçekleştirmekti. Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan hain terör saldırılarından dolayı bu etkinliği iptal ettik. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Etkinlik hazırlıklarının daha önceden yapılmış olmasından dolayı öğrencilerimize bu festival yerine hamsi ikramı yapmayı düşündük. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi önünde düzenlenen etkinlik programına Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, üniversitenin yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı. - ORDU