ORKUT'un eğitimi AFAD'ın Afyonkarahisar yerleşkesinde yapıldı - Son Dakika
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ORKUT'un eğitimi AFAD'ın Afyonkarahisar yerleşkesinde yapıldı

08.10.2022 11:19
ORKUT'un eğitimi AFAD'ın Afyonkarahisar yerleşkesinde yapıldı

Orman Bölge Müdürlükleri tarafından oluşturulan 'Arama Kurtarma' ekiplerinin teorik ve uygulamalı eğitimi Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldı.

Orman Bölge Müdürlükleri tarafından oluşturulan 'Arama Kurtarma' ekiplerinin teorik ve uygulamalı eğitimi Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldı.

Eskişehir, Konya, Isparta Orman Bölge Müdürlükleri tarafından Arama Kurtarma (ORKUT) oluşturuldu. 42 kişiden oluşan ekibin eğitimi AFAD Afyonkarahisar yerleşkesinde tamamlandı. Eğitim çalışmasının 6 modülden oluşan Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri şeklinde yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karahisar, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ORKUT'un eğitimi AFAD'ın Afyonkarahisar yerleşkesinde yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ORKUT'un eğitimi AFAD'ın Afyonkarahisar yerleşkesinde yapıldı - Son Dakika
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