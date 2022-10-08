Orman Bölge Müdürlükleri tarafından oluşturulan 'Arama Kurtarma' ekiplerinin teorik ve uygulamalı eğitimi Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldı.

Kaynak: İHA

Karahisar, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › ORKUT'un eğitimi AFAD'ın Afyonkarahisar yerleşkesinde yapıldı - Son Dakika

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