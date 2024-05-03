Ormana atılan çöpler el birliğiyle toplandı - Son Dakika
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Yerel

Ormana atılan çöpler el birliğiyle toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde başlattığı 'Orman Benim' etkinliği kapsamında Bolu'da ormanlık alana bırakılan çöpler el birliğiyle toplandı. Etkinlikle orman yangınlarının önlenmesi hedeflendi.

03.05.2024 19:02
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Ormana atılan çöpler el birliğiyle toplandı

BOLU - Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde başlattığı "Orman Benim" etkinliği orman yangınlarının önlenmesi hedefiyle Bolu'da da düzenlendi. Programda ormanlık alana bırakılan çöpler el birliğiyle toplandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için 81 ilde aynı anda başlattığı "Orman Benim" etkinliği Bolu'da Sarıcalar Yayla Yolu Çatal Deresi mevkiinde düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin bitişiğinde bulunan yanıcı maddelerin azaltılması (çalı, diri örtü temizliği ve alt dal budaması), çöplerin temizlenmesi neticesinde, orman yangını başlama riskinin en aza indirilmesi hedeflendi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğindeki etkinliğe Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, Orman Bölge Müdürlüğü Personeli ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için ormanlık alana bırakılan çöpler Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Bolu Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, kurum müdürleri ve öğrencilerle birlikte el birliğiyle toplandı.

"Ormanlarımız için ciddi bir tehdit"

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, "Hepinizin bildiği üzere orman yangınları ormanlarımız için ciddi bir tehdit. Özellikle yaz aylarında gerek sigara atığı, gerekse diğer piknik ateşi veya anız yangınları gibi nedenlerle orman yangınlarımız çıkıyor. Bizler de bu programda orman yangınına sebebiyet verebilecek bitkisel atıkları, dalları ve bunun yanı sıra insanların doğaya attığı naylon poşetleri, çöpleri, diğer plastik ve cam şişeleri yol kenarından toplayarak etkinliğimizi tamamlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ormana atılan çöpler el birliğiyle toplandı - Son Dakika

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