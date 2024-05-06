Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bedensel engelli bir vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Katip Çelik'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Çelik, mahalleyi ziyaretinde akülü sandalyesi ile Başkan Kaya'nın yanına giderek, teşekkür etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Değirmendere Mahallesi ziyareti sırasında kendisinden akülü tekerlekli sandalye talep eden Katip Çelik'e verdiği sözü tuttu. Ortahisar Belediyesi ekipleri tarafından sandalyesi teslim edilen Katip Çelik, Başkan Kaya'nın bugünkü Değirmendere Mahallesi ziyaretinde yanına giderek teşekkür etti. Katip Çelik'in kendisinden akülü tekerlekli sandalye istediğini anlatan Başkan Kaya, "Güle güle kullan sandalyeni, nasıl memnun musun?" diye sordu.

Katip Çelik, çok memnun olduğunu dile getirerek, Başkan Kaya ve ekibine teşekkür etti. - TRABZON