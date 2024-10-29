Osmaneli'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Osmaneli'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Osmaneli\'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı Osmaneli ilçe stadyumunda coşkuyla kutlandı. Kaymakam Yüksel Ünal'ın konuşmasıyla başlayan etkinliklerde halk oyunları, spor gösterileri ve geçit töreni gerçekleştirildi.

29.10.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101 ci yıl dönümü tüm yurt genelinde olduğu gibi Osmaneli de de coşkuyla kutlandı.

Osmaneli ilçe stadyumunda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından daha sonra Kaymakam Yüksel Ünal günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet'in 101'inci yılına kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Ünal, "Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in onuncu yılında kutlamaların yapıldığı, 29 Ekim 1933'de bugünü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ufuklara bakıp "Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" demiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor; hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaymakam Ünal'ın konuşmasının ardından törende günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Osmaneli Motorcular derneği geçit töreni yaptı. Halk oyunları ve spor gösterilerinin ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerin verilmesiyle Kutlama programı resmi geçit töreninin ardından Cumhuriyetin 101'inci yıl kutlamaları sona erdi.

Osmaneli Stadyumunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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