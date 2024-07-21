Osmaneli\'de Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Yardımı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sokakta yaşayan can dostları unutulmayarak bir kap mama ve bir kap su bırakıldı.

Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler park ve bahçelere sokak hayvanlarının ulaşacağı şekilde su ve mama kapları bıraktı. Artan yaz sıcaklıklarında su ve mama ihtiyacına ulaşmakta zorlanan sokak hayvanları, belediye tarafından yapılan yardım ile su ve mama ihtiyacını karşılıyor.

Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Osmaneli halkını da bu konuya duyarlı olmaya davet ederek sokak hayvanları için su ve mama kaplarını kontrol edip, destek olunması gerektiğini belirtti. - BİLECİK