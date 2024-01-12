 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaneli'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaneli'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen için Mevlid-i Şerif okutuldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Bilal Pala için mevlit programı düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Münür Şahin, Kaymakam Yüksel Ünal ve çok sayıda öğrenci katıldı. Başkan Şahin ve Kaymakam Ünal, Bilal öğretmenin kaybının derin üzüntüsü içinde olduklarını ifade etti.

Osmaneli\'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen için Mevlid-i Şerif okutuldu
12.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:28
Abone Ol

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Osmaneli'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Bilal Pala için mevlit programı düzenlendi. Belediye Başkanı Münür Şahin, Kaymakam Yüksel Ünal ve çok sayıda öğrencisi katılım gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve meslektaşları tarafından düzenlenen programda Başkan Şahin ve Kaymakam Ünal, Bilal öğretmeni kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Lisesi, Osmaneli, Bilecik, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika


10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:44
Şimşek: Fenomenler başta olmak üzere sosyal medyadan gelir elde edip beyan etmeyenler tespit edildi Şimşek: Fenomenler başta olmak üzere sosyal medyadan gelir elde edip beyan etmeyenler tespit edildi
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı

Son Dakika
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:44 Şimşek: Fenomenler başta olmak üzere sosyal medyadan gelir elde edip beyan etmeyenler tespit edildi
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaneli'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement