Osmangazi Belediyesi 2 Bin 170 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi 2 Bin 170 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı

Osmangazi Belediyesi, 2024 yılının ilk yarısında 2 bin 170 sokak hayvanını kısırlaştırarak, Bursa'daki 17 ilçe belediyesi arasında en fazla kısırlaştırma yapan belediye oldu. Başkan Erkan Aydın, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve toplumda yaşanan sorunları azaltmayı amaçladıklarını belirtti.

03.07.2024 16:28  Güncelleme: 17:00
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 2024 yılının ilk yarısında 2 bin 170 sokak hayvanını kısırlaştırarak, Bursa'daki 17 ilçe belediyesi arasında en fazla kısırlaştırma yapan belediye oldu. Başkan Erkan Aydın, "Dünyamızın, şehirlerimizin ve hayatlarımızın birer parçası olan sokak hayvanlarını uyutmak yerine, bu canlıların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, onlara daha iyi bir yaşam sağlamayı ve toplumda yaşanan sorunları azaltmayı amaçlamalıyız" dedi.

Osmangazi Belediyesi, sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesini engellemek, toplum güvenliğini sağlamak ve can dostların hayatını koruma altına almak için kısırlaştırma çalışmalarına hız verdi. Sokaklarda devriye gezmenin yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, tespit ettikleri başıboş sokak hayvanlarını Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürerek kısırlaştırıyor.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılının ilk yarısında kedi ve köpek olmak üzere toplam 2 bin 170 sokak hayvanını kısırlaştırdı. 2024 yılının ilk yarısında yapılan kısırlaştırmalar ile Osmangazi Belediyesi, Bursa'daki 17 ilçe belediyesi arasında en fazla hayvan kısırlaştıran yapan belediye oldu.

Sokak hayvanları tedavi ediliyor

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, kısırlaştırma çalışmalarının yanı sıra başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın tedavi edilmesini de sağladı. 2024 yılının ilk 6 ayında 6 bin 562 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verildi. Bin 664 sokak hayvanına koruyucu hekimlik hizmeti sağlandı. Merkezde, bakım ve tedavi uygulamalarının dışında 297 sokak hayvanı yeni sahiplerine kavuşturuldu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 40 bin 150 kilogram kuru mamayı ilçenin çeşitli noktalarına bırakarak, can dostların aç kalmaları önlendi.

Başkan Aydın, "Sokak hayvanlarının, kısırlaştırılıp sahiplendirilmesini doğru buluyoruz. Etkin kısırlaştırma ile artan başıboş hayvan popülasyonu azaltabiliriz. Dünyamızın, şehirlerimizin ve hayatlarımızın birer parçası olan sokak hayvanlarını uyutmak yerine,  bu canlıların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, onlara daha iyi bir yaşam sağlamayı ve toplumda yaşanan sorunları azaltmayı amaçlamalıyız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi 2 Bin 170 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı - Son Dakika

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