Osmangazi'de gönül sofraları kuruluyor - Son Dakika
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Osmangazi'de gönül sofraları kuruluyor

05.04.2022 14:15
Osmangazi'de gönül sofraları kuruluyor

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin 5 farklı noktasında her gün 2 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin 5 farklı noktasında her gün 2 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Elmasbahçeler'de kazanların başına geçerek vatandaşlara iftar yemeği dağıttı.

Manevi iklimin en yoğun yaşandığı Ramazan ayında vatandaşları unutmayan Osmangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da sıcak iftarlık dağıtımını sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi tarafından Elmasbahçeler Otoparkı, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi, Soğanlı Kültür Merkezi ile Sakarya Kimsesizler Aşevi olmak üzere 5 farklı noktada her gün 2 bin 500 kişiye 4 çeşit sıcak yemek dağıtıyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı ile birlikte Somuncu Baba Gönül Fırını'nda pişirilen günlük 7 bin ekmek ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Elmasbahçeler Otoparkı'nda kurulan kazanların başına geçen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte görevli personele eşlik ederek vatandaşlara iftar yemeği dağıttı.

Vatandaşların iftar sevinçlerine ortak olduklarını belirten Başkan Mustafa Dündar, "Ramazan ayı ile birlikte ülkemizi, şehrimizi bir heyecan, güzellik ve şenlik kapladı. Bu mübarek ayda hayırseverlerimiz ve farklı kurumlarımız aşevlerinde vatandaşlarımızla birlikte oluyor. Ramazan'ın bereketini ve birleştirici ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak her gün 5 farklı noktada iftar dağıtımı yapıyoruz. Ramazan ayı boyunca 80 bin kişilik sıcak iftar yemeğinin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi hemşehrimize erzak yardımı ve Somuncu Baba Gönül Fırını'nda pişirilen günlük 7 bin ekmek dağıtımımız sürüyor. İstiyoruz ki, 11 ayın sultanı, bolluk, bereket ve mağfiret ayı Ramazanı vatandaşlarımızla birlikte geçirelim. Çok şükür Ramazan'ın güzelliklerini hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayında yapılan hayırları, tuttuğumuz oruçları ve dualarımızı Allah kabul etsin" dedi. - BURSA

Osmangazi'de gönül sofraları kuruluyor
Osmangazi'de gönül sofraları kuruluyor
Osmangazi'de gönül sofraları kuruluyor
Osmangazi'de gönül sofraları kuruluyor
Osmangazi'de gönül sofraları kuruluyor
Osmangazi'de gönül sofraları kuruluyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi'de gönül sofraları kuruluyor - Son Dakika


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