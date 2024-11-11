Osmaniye'de 1000 Fidan Dikildi - Son Dakika
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Osmaniye'de 1000 Fidan Dikildi

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Düziçi'nde 11 Kasım'da 1000 fidan toprakla buluşturuldu, bölge halkı etkinliğe katıldı.

11.11.2024 15:44
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Osmaniye'de bin fidan toprakla buluşturuldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' diyerek fidan dikimi gerçekleştirildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Düziçi ilçesinde Söğütlügöl Köyü İtağılı mevkiinde sahasında fidan dikme programı düzenlendi.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Geleceğe nefes insanlığa nefes' sloganıyla yürütülen çalışmalarda bugün Düziçi ilçesi Söğütlügöl köyü itağılı mevkiinde 20 bin metra kare alana 250 harnup 250 defne 250 lavanta ve 250 biberiye toplamda bin fidanı dikilmi yapıldı.

Programa Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğretmemler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Yapılan kutlama etkinlikleri kapsamında öğrencilere fidan dikimi ve ormanın önemine dair bilgiler verildi.

MSL-

Kaynak: İHA

Osmaniye, Düziçi, Eğitim, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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