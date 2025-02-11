Osmaniye'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı

Osmaniye\'de 4-6 Yaş Kur\'an Kursu Açıldı

Hacı Nuri Çomu Vakfı'nın yaptırdığı Kur'an kursu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla açıldı.

11.02.2025 10:07
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Hacı Nuri Çomu Vakfı'nın Osmaniye'de yaptırdığı 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ve şehir protokolünün de katıldığı törenle hizmete açıldı. Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, "Böyle hayırlı işleri yapabilme imkanı verdiği için Allah'a hamd ediyoruz" dedi.

Sunar Un fabrikasını yarım asır önce Osmaniye'de faaliyete başlatan Sunar Yatırım, doğduğu topraklara hayır yatırımlarının bir yenisini daha ekledi. Hacı Nuri Çomu Vakfı'nın yaptırdığı 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hatice Nur Çomu Alimoğlu, Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Mehmet Nuri Çomu ve kent protokolünün katılımıyla açıldı.

Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, Çomu ailesinin gönlünde Osmaniye'nin her zaman ayrı bir yeri olduğuna vurgu yaparak, "Babam Hacı Nuri Çomu, 'Bu topraklar bize kazandırdı, biz de bu toprakların insanıyla paylaşacağız' derdi. O, bu dünyadan ebedi aleme irtihal ettikten sonra da Osmaniye'ye hayır hizmetlerinin sürmesini diliyordu. O yüzden sağlığında vakfımızın kurulmasına önderlik etti. Bu memlekete hayır hizmetimiz ebediyen devam etsin istedi. Biz çocukları olarak da bu geleneği sürdürecek, Osmaniye'ye, memleketimize istihdam için yatırıma devam ederken vakfımızla da hayır hizmeti vermeyi sürdüreceğiz. Böyle yatırımlar yapabilme imkanı verdiği için Allah'a hamd ediyoruz" dedi.

Hayata Kur'an öğrenerek başlamak

Açılış töreninde konuşan Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hatice Nur Çomu Alimoğlu, "En hayırlı amellerden birinin Kur'an-ı Kerim'in hikmet ve hakikatlerini insanlıkla buluşturma olduğunun bilincindeyiz. Bugün çocuklarımızın Kur'an öğreneceği, Kur'an ahlakına göre hayata başlamayı öğreneceği bir kursu açıyor olmanın bahtiyarlığını, şükrünü yaşıyoruz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teşekkür

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, "Ailenin sağlam olması için, çocuklara küçük yaşlarda iyilik nedir, doğruluk nedir, birlikte yaşam tecrübesi için hoşgörü nedir, yalan söylemenin kötülüğü nedir bunları öğretmemiz lazım. Peygamber ahlakı böyle oluşur. Bu anlamlı hayır için Hacı Nuri Çomu Vakfı'na ve Çomu ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 75 öğrencinin sabah saat 8'den 17'ye kadar eğitim aldıkları Hacı Nuri Çomu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hatice Nur Çomu Alimoğlu, Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Nuri Çomu ve protokol mensupları Kur'an kursu sınıflarını dolaşarak çocuklarla sohbet etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika

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