Osmaniye'de elektrik panosuna giren yılanı itfaiye çıkardı
OSMANİYE - Osmaniye'de sokakta bulunan elektrik panosunda giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.
Olay, Osmaniye Yunus Emre Mahallesi otogar civarında meydana geldi. Elektrik panosuna giren yılanı fark eden vatandaş durumu Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi olay yerine gelen ekipler yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de Elektrik Panosuna Giren Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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