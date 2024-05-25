Osmaniye'de evin bahçesine giren zehirli yılan yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de evin bahçesine giren zehirli yılan yakalandı

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Osmaniye'de bir evin bahçesine giren zehirli engerek yılanı, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

25.05.2024 17:11  Güncelleme: 17:17
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Osmaniye'de evin bahçesine giren zehirli yılan yakalanarak doğaya salındı

OSMANİYE - Osmaniye'de evin bahçesine giren zehirli engerek yılanı, İtfaiye ekiplerince özel aparatla yakalanıp, doğaya salındı.

Osmaniye'de Güney çevre yolu üzerindeki bir evin bahçesine giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki zehirli engerek yılanını fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Bahçede bulunan barbekü içerisine saklanan yılan özel aparat sayesinde yakalanarak çuval içerisine konulup, doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Osmaniye\'de evin bahçesine giren zehirli yılan yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de evin bahçesine giren zehirli yılan yakalandı - Son Dakika

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